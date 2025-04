Borsa di Tokyo in rialzo grazie al ottimismo su accordo commerciale Cina USA

Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale.In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo grazie all'ottimismo su accordo commerciale Cina-USA Leggi su Quotidiano.net Ladiinizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'di untrae Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale.In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20.

