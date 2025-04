Borsa di Milano in rialzo Stm guida con 6 euro e oro in crescita

Borsa migliore è quella di Milano, che sale dello 0,8% grazie anche a Stm che cresce del 6% dopo i conti leggermente migliori delle aspettative.L'euro è in rialzo di circa mezzo punto percentuale contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo rispetto all'avvio a 110 punti base. Oro sempre forte e in aumento di circa un punto percentuale sui 3.330 dollari all'oncia.Nel settore energia bene il petrolio (+1,1%) che prova a raggiungere i 63 dollari al barile, mentre è in calo di un punto percentuale il gas ad Amsterdam a 33,7 euro al Megawattora.In Piazza Affari in questo contesto Saipem e Prysmian aumentano di tre punti percentuali, bene anche Mediobanca e Mps in crescita entrambe del 2,3% anche sulla prospettiva che ora, dopo l'assemblea delle Generali, il braccio di ferro nel mondo finanziario si sposta sull'offerta della banca toscana per piazzetta Cuccia. Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: Stm guida con +6%, euro e oro in crescita Leggi su Quotidiano.net Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio contrastato di Wall Street. Lamigliore è quella di, che sale dello 0,8% grazie anche a Stm che cresce del 6% dopo i conti leggermente migliori delle aspettative.L'è indi circa mezzo punto percentuale contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo rispetto all'avvio a 110 punti base. Oro sempre forte e in aumento di circa un punto percentuale sui 3.330 dollari all'oncia.Nel settore energia bene il petrolio (+1,1%) che prova a raggiungere i 63 dollari al barile, mentre è in calo di un punto percentuale il gas ad Amsterdam a 33,7al Megawattora.In Piazza Affari in questo contesto Saipem e Prysmian aumentano di tre punti percentuali, bene anche Mediobanca e Mps inentrambe del 2,3% anche sulla prospettiva che ora, dopo l'assemblea delle Generali, il braccio di ferro nel mondo finanziario si sposta sull'offerta della banca toscana per piazzetta Cuccia.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali; Borse, dazi e trimestrali frenano l’Europa. Milano in rialzo: brillano Saipem e Stm; Borsa di Milano in rialzo: Stm guida con +6%, euro e oro in crescita; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib allunga il passo con Mps, Generali e Stm. Lo spread scende a 110; Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali.

Come scrive ansa.it: Borsa: Europa piatta dopo Wall Street, Milano positiva (+0,8%) - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio contrastato di Wall Street. La Borsa migliore è quella di Milano, che sale dello 0,8% grazie anche a Stm che cresce del 6% dopo ...

ansa.it scrive: Borsa: Milano positiva (+0,3%), sprint di Stm, Saipem ed Eni - Prosegue cauta Piazza Affari (+0,1%) dopo oltre un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% dopo una breve incursione in territorio negativo. (ANSA) ...

Risulta da borsainside.com: Azioni STM e trimestrale: comprare dopo i conti trimestrali? - Azioni STM grandi protagoniste su Borsa Italiana con una progressione del 2,9 per cento a quota 17,79 euro. Forte di questo rialzo, il titolo dei ...