Borghi non ha dubbi Ecco qual è il vero problema della Juventus La sconfitta col Parma è pesantissima per questo motivo

Borghi, giornalista e telecronista, ha parlato a Sky dopo la sconfitta della Juve contro il Parma. Queste le sue dichiarazioniA Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato così la sconfitta della Juve contro il Parma. Queste le sue parole.PAROLE – «La Juventus non ha margine di errore sul risultato: la sconfitta con il Parma è pesantissima per questo motivo. Il problema risiede nel tenere accesa questa squadra e nel fare delle scelte: contro il Parma Conceicao ha dimostrato del minutaggio deve averlo perché è uno dei pochi che alza il minutaggio della squadra. Yildiz è difficile da tenere fuori, Vlahovic ha avuto un problema fisico ma non segna e la convivenza con Kolo Muani è difficile per l’impianto che ha questa squadra. La Juventus non ha risolto tutti i problemi cambiando allenatore però è quella che meno si può permettere di non arrivare quarta». Juventusnews24.com - Borghi non ha dubbi: «Ecco qual è il vero problema della Juventus. La sconfitta col Parma è pesantissima per questo motivo» Leggi su Juventusnews24.com , giornalista e telecronista, ha parlato a Sky dopo laJuve contro il. Queste le sue dichiarazioniA Sky Sport, Stefanoha commentato così laJuve contro il. Queste le sue parole.PAROLE – «Lanon ha margine di errore sul risultato: lacon ilper. Ilrisiede nel tenere accesa questa squadra e nel fare delle scelte: contro ilConceicao ha dimostrato del minutaggio deve averlo perché è uno dei pochi che alza il minutaggiosquadra. Yildiz è difficile da tenere fuori, Vlahovic ha avuto unfisico ma non segna e la convivenza con Kolo Muani è difficile per l’impianto che ha questa squadra. Lanon ha risolto tutti i problemi cambiando allenatore però è quella che meno si può permettere di non arrivare quarta».

