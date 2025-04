BOOM Rivoluzione nella domenica di Rai 1 per la stagione 2025 2026

domenica In. evoluzione. La partita per il daytime festivo di Rai1 della stagione 2025/2026 non è ancora chiusa e potrebbe riservare sorprese. Con o senza Mara Venier. L’intenzione del direttore del daytime Angelo Mellone è di dare una sterzata al pomeriggio domenicale, a prescindere dalla presenza o meno della sua storica padrona di casa. A questo proposito ci vengono in mente le parole del top manager pronunciate nel 2023 sulla domenica (che all’epoca provocarono molto rumore):E’ tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti.Non ci stupiremmo dunque se ci ritrovassimo con un unico contenitore ‘multi tematico’ affidato a più teste. Davidemaggio.it - BOOM! Rivoluzione nella domenica di Rai 1 per la stagione 2025/2026 Leggi su Davidemaggio.it In. evoluzione. La partita per il daytime festivo di Rai1 dellanon è ancora chiusa e potrebbe riservare sorprese. Con o senza Mara Venier. L’intenzione del direttore del daytime Angelo Mellone è di dare una sterzata al pomeriggiole, a prescindere dalla presenza o meno della sua storica padrona di casa. A questo proposito ci vengono in mente le parole del top manager pronunciate nel 2023 sulla(che all’epoca provocarono molto rumore):E’ tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. Lava ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti.Non ci stupiremmo dunque se ci ritrovassimo con un unico contenitore ‘multi tematico’ affidato a più teste.

Domenica In, Elodie sbotta in diretta: “Fatela finita”. E su Giorgia… boom! - Elodie interviene a Domenica In per mettere a tacere le voci di polemica che l’hanno travolta dopo la finale di Sanremo 2025. L’artista, che ha chiuso al dodicesimo posto, nega con fermezza le indiscrezioni circolate sul suo conto: “Nessun giallo, scrivete cazzate. Sono rimasta malissimo per la mancanza di rispetto verso Giorgia”. Con queste parole, Elodie affronta il presunto caso di uno scatto d’ira legato al suo abito di scena. 🔗thesocialpost.it

Ascolti TV | Domenica 16 Febbraio 2025. Mina Settembre chiude bene (25.3%). Boom Domenica In (41.2-44-34.4%) - Nella serata di ieri, domenica 16 febbraio 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre 3 ha interessato 4.547.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 1.927.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 759.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Origins 709.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1. 🔗davidemaggio.it

BOOM! Rivoluzione nella domenica di Rai 1 per la stagione 2025/2026 - Domenica In a rischio cancellazione nella prossima stagione. Cambiamenti in arrivo, con o senza la riconferma di Mara Venier ... 🔗davidemaggio.it

Domenica In chiude, scatta la rivoluzione su Rai 1: “Con o senza Mara Venier”, c'entra anche Giletti - I vertici Rai sarebbero al lavoro su una ristrutturazione del palinsesto domenicale (con Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo pronti): il rumor ... 🔗libero.it

Domenica In chiude?/ Rivoluzione Rai in vista e l’incognita Mara Venier: indiscrezione bomba! - Domenica In potrebbe cambiare tutto a partire dalla prossima stagione tv, dai contenuti del format alla conduzione: la clamorosa indiscrezione ... 🔗ilsussidiario.net