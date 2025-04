BOOM Elisa Isoardi lascia Linea Verde per un nuovo programma in studio

Elisa Isoardi è tempo di appendere lo zaino al chiodo: le sue avventure on the road con Linea Verde Italia stanno per concludersi. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che la conduttrice nella prossima stagione non sarà più nel programma del sabato di Rai 1, che conduce con Monica Caradonna dal 2023 (ex Linea Verde Life).Fuori da Linea Verde Italia, dunque, ma non dai palinsesti Rai. L'ex padrona di casa dell'ultima Prova del Cuoco va verso il ritorno alla conduzione in studio, con un nuovo programma destinato sempre al daytime. L'ipotesi più accreditataAl vaglio diverse ipotesi. Ad oggi, quella più accreditata è forse la più suggestiva ma rischiosa: il sabato pomeriggio di Rai 1 al posto di Emma D'Aquino, la cui esperienza a Sabato in Diretta si esaurirà al termine della stagione in corso.

BOOM! Elisa Isoardi lascia Linea Verde per un nuovo programma in studio - Per Elisa Isoardi è tempo di appendere lo zaino al chiodo: le sue avventure on the road con Linea Verde Italia stanno per concludersi. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che la conduttrice nella prossima stagione non sarà più nel programma del sabato di Rai 1, che conduce con Monica Caradonna dal 2023 (ex Linea Verde Life). Fuori da Linea Verde Italia, dunque, ma non dai palinsesti Rai. L'ex padrona di casa dell'ultima Prova del Cuoco va verso il ritorno alla conduzione in studio, con un nuovo programma destinato sempre al daytime.

Elisa Isoardi senza filtri sui social: «La vera conquista? Mostrarsi per come si è, per l'età che si ha, con pregi e difetti» - «La vera vittoria è mostrarsi per come si è, con pregi e difetti» ha detto Elisa Isoardi - conduttrice di Linea Verde - che, di recente, è stata in Kenya per...

"Elisa Isoardi si è fidanzata: il nuovo amore è lo chef pluristellato Ernesto Iaccarino" - Elisa Isoardi avrebbe un nuovo amore: Ernesto Iaccarino, chef stellato alla guida del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi e tra le icone della cucina italiana più famose al mondo con i locali di famiglia in Asia, Canada, Marocco e Portogallo. Il condizionale è d'obbligo visto...

