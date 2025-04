Bombe su Kiev morti feriti dispersi sotto le macerie

Bombe russe su Kiev, almeno nove persone sono state uccise e altre 60 sono rimaste ferite, tra cui bambini, in un attacco notturno con missili e droni russi sulla capitale ucraina. Il sindaco Vitali Klitschko racconta che la caduta dei detriti di un drone ha innescato vari incendi e si teme che diverse persone possano essere disperse sotto le macerie.

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti

Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell'attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell'ospedale Nasser, a Gaza.

Ucraina-Russia, droni su Kiev: 3 morti. A Riad ripartono negoziati per pace

A poche ore dall'incontro a Riad tra Ucraina e Usa, la Russia ha attaccato Kiev con droni da combattimento.

Kiev: "Colpita base militare nel Kursk, morti almeno 30 soldati russi"

Pesante attacco alla Russia. L’aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina afferma di aver colpito una base militare russa nella regione di Kursk: durante l’operazione, stando a quanto riportato dall’intelligence, avrebbero perso la vita un trentina di soldati russi.

