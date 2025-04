Bombe russe su Kiev Trump Putin stop La diretta

Kiev. E intanto Mosca minaccia l'occidente: "Se attaccano rispondiamo con il nucleare" Ilgiornale.it - Bombe russe su Kiev, Trump: "Putin, stop!" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Bilancio gravissimo per un bombardamento russo su. E intanto Mosca minaccia l'occidente: "Se attaccano rispondiamo con il nucleare"

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Trump: Ucraina e Russia vogliono la pace nonostante l'odio - Trump, Ucraina e Russia vogliono pace nonostante odio; Bombe sull’Ucraina: morti e feriti a Kiev, il raid della Russia dopo le parole di Trump contro Zelensky; Bombe russe, Trump a Putin: Fermati, i raid non servono. Chiudiamo questo accordo di pace; Dopo le bombe russe su Kiev Trump chiede a Putin di porre fine alla guerra. Vladimir, STOP! Muoiono 5000 soldati a settimana; Trump contro Zelensky: Accetta la proposta o perderai tutto il Paese. Bombe su Kiev, 21 feriti.

Secondo msn.com: Bombe su Kiev, morti e feriti. Trump contro Zelensky: "Accetta la proposta o perderai tutto" - Kiev, dalla Russia lanciati 70 missili e 145 droni nella notte La Russia ha lanciato 215 missili di vario tipo e droni (nello specifico 70 missili e 145 droni) contro l'Ucraina nella notte. Lo riferis ...

Segnala huffingtonpost.it: "Vladimir, STOP!". Trump come Zelensky, in balia di Putin e delle sue bombe - La Russia scarica la potenza di fuoco, almeno 12 morti a Kiev. Trump prima la invita a fermarsi perché gli attacchi "non sono necessari e il timing è ...

Lo riporta ansa.it: Attacco russo su Kiev, almeno 12 morti. Trump: "Zelensky e Putin devono venire a trattare la pace" - Il Cremlino: "La posizione di Trump sulla Crimea è come la nostra". L'Ue: "La Russia parla un linguaggio di violenza e terrore, non di pace" (ANSA) ...