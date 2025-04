Bolsonaro in Ti riceve atto giudiziario

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.23 Un ufficialeha notificato all'ex presidente brasiliano,attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Df Star a Braslia,l'apertura del processo presso la corte suprema (Tribunale supremo federale, Stf) in cui è accusato di avere ordito un colpo di Stato.è in terapia intensiva da 9 giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 12 ore in conseguenza della coltellata ricevuta durante la sua campagna elettorale del 2018.