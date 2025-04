Bologna nella storia in finale 51 anni dopo l’ultima volta Italiano lo specialista con la quarta in due anni

Bologna, vittoria contro l’Empoli ed è finale di Coppa Italia: traguardo storico per i rossoblù, nuova occasione per Italiano in una finale Il Bologna stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia: la squadra di Italiano raggiunge uno storico traguardo che ai felsinei mancava da 51 anni, quando nel 1974 vinse il titolo battendo . Calcionews24.com - Bologna nella storia: in finale 51 anni dopo l’ultima volta, Italiano lo specialista con la quarta in due anni Leggi su Calcionews24.com , vittoria contro l’Empoli ed èdi Coppa Italia: traguardo storico per i rossoblù, nuova occasione perin unaIlstacca il biglietto per ladi Coppa Italia: la squadra diraggiunge uno storico traguardo che ai felsinei mancava da 51, quando nel 1974 vinse il titolo battendo .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

A meno di clamorosi miracoli, il sogno di coppa dell'Empoli termina questa sera. Al Castellani Computer Gross Arena è il Bologna a mettere una grossa ipoteca sulla finale di Coppa Italia, vincendo con un netto 3-0. Troppo evidente sul terreno di gioco la differenza tecnica tra una squadra che sta... 🔗firenzetoday.it

Alessandro Barbero sarà ospite alla Festa internazionale della storia, che si terrà a Bologna dal 5 al 13 aprile a Bologna. Il docente e divulgatore storico dovrebbe tenere una lezione su San Francesco il 10 aprile. Si tratta, come scrive l’Ansa, della più grande manifestazione del genere in... 🔗bolognatoday.it

Bologna in finale di Coppa Italia e nella storia; Bologna, è storia! 2-1 nel ritorno contro l’Empoli: rossoblù in finale di Coppa Italia dopo 51 anni; Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: rossoblù in finale dopo 51 anni; La finale di Coppa Italia sarà Bologna-Milan: i rossoblu battono ancora l'Empoli per lo storico traguardo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bologna nella storia: in finale 51 anni dopo l’ultima volta, Italiano lo specialista con la quarta in due anni - nuova occasione per Italiano in una finale Il Bologna stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia: la squadra di Italiano raggiunge uno storico traguardo che ai felsinei mancava da 51 anni, ... 🔗calcionews24.com

Il Bologna vola in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: 5-1 totale all'Empoli, ora è sfida al Milan - Bologna-Empoli, ritorno della semifinale di Coppa Italia Il Bologna si prende la finale e sfiderà il Milan nell`atto che sancirà la vincitrice ... 🔗msn.com

Dopo 51 il Bologna torna in finale di Coppa Italia: i rossoblu battono l'Empoli 2-1 - Il Bologna batte 2-1 l’Empoli nella semifinale di Coppa Italia e raggiunge il Milan in finale. All’andata i rossoblù avevano vinto 3-0. 🔗gds.it