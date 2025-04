Bologna il Cardinale Zuppi ironizza Da qui non me ne vado senza lo Scudetto

Bologna, le parole del Cardinale Zuppi che scherza sulla sua possibile elezione a Pontefice al Conclave: «Ho sognato San Petronio e.» Tra i nomi che circolano come possibili successori di Papa Francesco figura anche quello del Cardinale Matteo Zuppi, attuale arcivescovo di Bologna. A 69 anni, Zuppi è considerato una figura di equilibrio all’interno della . Calcionews24.com - Bologna, il Cardinale Zuppi ironizza: «Da qui non me ne vado senza lo Scudetto» Leggi su Calcionews24.com , le parole delche scherza sulla sua possibile elezione a Pontefice al Conclave: «Ho sognato San Petronio e.» Tra i nomi che circolano come possibili successori di Papa Francesco figura anche quello delMatteo, attuale arcivescovo di. A 69 anni,è considerato una figura di equilibrio all’interno della .

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Papa Francesco al carcere di Regina Coeli risponde con ironia: Come mi sento? Seduto; ’Scritti Imprudenti’ di un disabile. L’inclusione tra pregiudizi e ironia; “Pensiero Imprudente”: un profumo di ironia e di inclusione; Bologna I Love You. Quattro passi nella storia; Accoglienza e dialogo | Perché Matteo Maria Zuppi è diventato il capo dei vescovi italiani.

Da tuttomercatoweb.com: Il cardinale Zuppi ironizza: "Non andrò via di qua finché il Bologna non vince lo scudetto" - Tra i papabili per succedere a Papa Francesco sul soglio pontificio c'è anche il cardinale italiano Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna di.

Scrive rainews.it: Preti gli regalano icona per il conclave, Zuppi scherza: "Non lascio Bologna fino allo scudetto" - Il cardinale Matteo Zuppi è tornato per qualche ora a Bologna, dove ha incontrato, in arcivescovado, sacerdoti e diaconi del vicariato centro, in un appuntamento programmato da tempo. Durante l'incont ...

Si legge su blitzquotidiano.it: Il cardinale, e papabile, Matteo Zuppi: “Non andrò via finché il Bologna non vincerà lo scudetto” - Il cardinale Zuppi s'è lasciato andare forse per allentare un po' la pressione. Poi, hai visto mai? si dice a Roma ...