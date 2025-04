Bologna Empoli Streaming Gratis la semifinale di ritorno di Coppa Italia in Diretta Live

Coppa Italia, con il Milan che si è qualificato eliminando l'Inter in modo piuttosto clamoroso. La formazione di Conceicao ha rifilato un secco 3-0 ai nerazzurri, certificando una netta supremazia nei derby in questa stagione. A decidere quale sarà l'avversario dei rossoneri sarà la seconda semifinale di ritorno, con Bologna ed Empoli che si affronteranno a partire dalle ore 21. Al Renato Dall'Ara si ripartirà dopo il netto 3-0 della gara d'andata in favore dei felsinei, che tra le mura amiche dovranno dunque solamente gestire l'ampio vantaggio.Il momento di Bologna e EmpoliSarà un Bologna decisamente su di giri quello che si presenterà a questo appuntamento. La vittoria all'ultimo respiro contro l'Inter, grazie alla rovesciata di Orsolini, ha permesso non solo di battere la capolista, ma anche di tornare in zona Champions League, che oltre all'ultimo atto della Coppa Italia rappresenta l'altro obiettivo di questo finale di stagione.

