Bologna Empoli orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli a Bologna per l'impresa. Oggi, giovedì 24 aprile, i toscani scendono in campo al Dall'Ara per ribaltare ogni pronostico contro la squadra di Italiano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoblù hanno ipotecato il passaggio in finale grazie al successo per 3-0 della gara d'andata al Castellani. Decisive, tre settimane . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –per l'impresa. Oggi, giovedì 24 aprile, i toscani scendono in campo al Dall'Ara per ribaltare ogni pronostico contro la squadra di Italiano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoblù hanno ipotecato il passaggio in finale grazie al successo per 3-0 della gara d'andata al Castellani. Decisive, tre settimane .

Empoli Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia. Oggi, martedì 1 aprile, va in scena la semifinale d'andata tra Empoli e Bologna.

