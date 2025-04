Bologna Empoli bruttissimo gesto nel minuto di silenzio per Papa Francesco Una bestemmia è arrivata dagli spalti

Bologna Empoli, bruttissimo gesto nel minuto di silenzio per Papa Francesco! Una bestemmia è arrivata dagli spalti dello stadio Dall'AraPrima del calcio d'inizio di Bologna Empoli di Coppa Italia c'è stato il minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. I microfoni di Sportmediaset però hanno accidentalmente catturato uno spettatore che nel momento dell'annuncio del raccoglimento ha risposto con una sonora bestemmia.Le bestemmie durante il "minuto di raccoglimento" a Bologna.— Donald Drunk (@FacciamoCalscio) April 24, 2025 Complimenti ai bolognesi per la loro educazione.Ieri a Milano è stata data una lezione di stile da parte del pubblico del Meazza, bisogna dirlo#BolognaEmpoli https://t.co/BPCzEPlIva— Max Vader (@Potereaisith) April 24, 2025 Vergogna a Bologna bestemmie durante il minuto di silenzio per #PapaFrancesco #CoppaItaliaFrecciarossa #BolognaEmpoli— Andrea (@Andryct) April 24, 2025 Me sbaglierò ma 1 secondo prima del minuto di silenzio ho sentito un bestemmione#BolognaEmpoli— Romaale (@romanellale) April 24, 2025 Forse percepita dal pubblico e dallo staff allo Stadio, nel minuto di silenzio di silenzio ce n'è stato ben poco, ma tanti applausi del Dall'Ara e la musica di Mission di Ennio Morricone per silenziare eventuali altri "incidenti".

