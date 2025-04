Bologna Empoli 2 1 Fabbian e Dallinga strappano il pass I rossoblù raggiungono il Milan in finale di Coppa Italia

Bologna Empoli 1-1, l'Empoli non la ribalta! I rossoblù raggiungono il Milan in finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio all'OlimpicoDopo la prima amara semifinale di ritorno andata in scena ieri, che ha visto l'Inter perdere 3-0 contro il Milan, questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna si è giocata la seconda ed ultima semifinale di questa fase della Coppa Italia , che ha regalato l'avversaria dei rossoneri nella finale del prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo il 3-0 della gara d'andata, la sfida di ritorno tra Bologna ed Empoli è terminata 2-1.Marcature aperte dai rossoblù dall'ex nerazzurro, Giovanni Fabbian, raggiunto poi dalla rete del coraggio toscano, firmata da Kovalenko. Nel finale di gara, una rete di Dallinga sigilla il successo. Squadra di D'Aversa che non attua la rimonta impossibile, dopo il 3-0 subito in casa e regala alla squadra di Italiano la possibilità di giocarsi un trofeo stagionale.

