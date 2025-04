Bologna Empoli 2 1 emiliani in finale di Coppa Italia col Milan

Bologna (ITALPRESS) – Il Bologna festeggia l'accesso alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Forti del 3-0 registrato all'andata a Empoli, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno e vincono per 2-1. Sono Fabbian e Kovalenko ad andare a segno nel primo tempo, con Dallinga a siglare il gol vittoria nel finale di match. Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell'area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l'1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d'ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33?. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota. Leggi su Iltempo.it (ITALPRESS) – Ilfesteggia l'accesso alladicontro il. Forti del 3-0 registrato all'andata a, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno e vincono per 2-1. Sono Fabbian e Kovalenko ad andare a segno nel primo tempo, con Dallinga a siglare il gol vittoria neldi match. Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell'area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l'1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d'ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33?. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota.

