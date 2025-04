Blitz antidroga borsone con un chilo di cocaina due arresti

borsone con cocaina, arrestati un 33enne italiano e un 43enne albanese. Un'operazione della Squadra Mobile di Pescara ha portato al sequestro di un borsone contenente un chilogrammo di cocaina e all'arresto di due individui coinvolti nello scambio. L'intervento è avvenuto in via Rigopiano, dove gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno notato due uomini intenti a scambiarsi una borsa sospetta. Alla vista dei poliziotti, uno dei due, un 43enne albanese, ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato dopo che un agente è riuscito a sottrargli il borsone. L'altro, un 33enne italiano, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. All'interno del borsone sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina: uno da 857 grammi, uno da 139 grammi e uno da 10 grammi, per un totale di 1.

