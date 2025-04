Tarantinitime.it - Bitetti: “La ricorrenza del 25 Aprile ci ricorda che la democrazia vive del nostro impegno, della nostra capacità di difendere i diritti, soprattutto quelli dei più deboli”

Tarantini Time QuotidianoLa FestaLiberazione è molto di più di una pur importante ricorrenza: è lamemoria collettiva che ci ricorda chi siamo. Ci ricorda che siamo un popolo che ha sconfitto la dittatura, un popolo che ha riconquistato la libertà grazie al sacrificio e al coraggio dei partigiani. Ci ricorda, la FestaLiberazione, che la libertà non è mai data una volta per sempre. Torna alla mente la definizione di Piero Calamandrei: la libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Il 25rappresenta perciò un monito e un avvertimento per tutti noi: abbiamo il dovere di custodirla lalibertà, di difenderla da chi vuole limitarla, umiliarla, deriderla. Questa giornata ci ricorda insomma che ladeldidei più