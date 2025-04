Anteprima24.it - Bilancio, c’è la deadline per scongiurare il Commissariamento

Tempo di lettura: 2 minutiConsiglio comunale il 12 e 13 maggio 2025 per riportare ildi previsione in Aula e tutti gli altri allegati che il sindaco Laura Nargi aveva ritirato nell’ultima seduta, di fatto aprendo la crisi politica in seno alla sua maggioranza. (LEGGI QUI)E’ quanto deciso nella conferenza dei capigruppo riunitasi questo pomeriggio al Comune di Avellino, dopo che la Prefettura, come da prassi, aveva inviato la diffida a tutti i consiglieri comunali, indicando la data del 14 maggio come termine ultimo per l’approvazione del previsionale, pena ildell’Ente.Una vera e propria corsa contro il tempo, un’ennesima prova politica tutta interna alla maggioranza per rimanere in sella, in fondo tutti consapevoli che non sarebbe opportuno andare a casa mettendo la parola fine alla travagliata amministrazione targata Nargi.