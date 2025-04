Biglietti gratis su traghetti Moby cento viaggi per Beppe Grillo tagliandi anche al capo della Capitaneria Carlone e a due questori Ecco i principali nomi

della polizia a Livorno e a Roma, il Viminale: “Possibili viaggi di lavoro”. A una magistrata genovese e al compagno carabiniere pagati 86 viaggi in 5 anni, oltre 100 a un sostituto pg. Ilsecoloxix.it - Biglietti gratis su traghetti Moby: cento viaggi per Beppe Grillo, tagliandi anche al capo della Capitaneria Carlone e a due questori. Ecco i principali nomi Leggi su Ilsecoloxix.it Il comico e fondatore del M5S non è indagato: “Sono amico da quarant’anni di Vincenzo Onorato e non ero un pubblico ufficiale”. Nell’elenco i numeri unopolizia a Livorno e a Roma, il Viminale: “Possibilidi lavoro”. A una magistrata genovese e al compagno carabiniere pagati 86in 5 anni, oltre 100 a un sostituto pg.

