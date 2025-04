Bici e pattini a Casier un 25 aprile di solidarietà

Bici o pattini non fa differenza, se a vincere è la solidarietà. Venerdì 25 aprile, a Dosson di Casier, nel Trevigiano, si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita”. Un classico appuntamento di primavera, aperto a tutti, grandi e piccini, all’insegna del divertimento e. Trevisotoday.it - Bici e pattini, a Casier un 25 aprile di solidarietà Leggi su Trevisotoday.it non fa differenza, se a vincere è la. Venerdì 25, a Dosson di, nel Trevigiano, si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita”. Un classico appuntamento di primavera, aperto a tutti, grandi e piccini, all’insegna del divertimento e.

Potrebbe interessarti anche:

Milano, un’invasione di bici-cargo al Castello per il primo maxi raduno di cargo, tandem, tricicli e pattini

Milano, 30 marzo 2025 – Oltre mille persone oggi al primo Cargo Bike Day in Italia: è stata una grande festa a Milano, per scoprire il fantastico mondo delle cargo bike, che rappresentano una soluzione per la logistica familiare, delle persone e delle merci.

Milano, 30 marzo 2025 – Oltre mille persone oggi al primo Cargo Bike Day in Italia: è stata una grande festa a Milano, per scoprire il fantastico mondo delle cargo bike, che rappresentano una soluzione per la logistica familiare, delle persone e delle merci. Viisitare la zona delle risorgive in bici, dalle fornaci del Zarnic a Flambruzzo

Le Fornaci del Zarrnic ha organizzato per sabato 19 aprile una escursione in bicicletta dedicata alla visita della zona delle risorgive, una delle più grandi zone umide del Friuli Venezia Giulia, scrigno di straordinaria biodiversità.

Le Fornaci del Zarrnic ha organizzato per sabato 19 aprile una escursione in bicicletta dedicata alla visita della zona delle risorgive, una delle più grandi zone umide del Friuli Venezia Giulia, scrigno di straordinaria biodiversità. "Una buca pericolosa da mesi in via Polacchi, rischio per moto e bici": la denuncia di un cittadino di Chieti

Tra i tanti disagi e pericoli causati dal manto stradale dissestato in diverse zone di Chieti Scalo, si segnala una buca particolarmente insidiosa alla fine di via Luigi Polacchi, la strada che costeggia il lato orientale del campus universitario.

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Bici e pattini, a Casier un 25 aprile di solidarietà; Torna a Casier la “Pedalata e pattinata per la vita”, giunta alla 40^ edizione; Nuoto. Stilelibero Preganziol ai vertici nazionali; Casier: 25 aprile con biciclette e pattini per far correre la solidarietà; Polisportiva Casier: pedalata solidale per festeggiare il 25 aprile.

Segnala nordest24.it: Pedalare, pattinare e correre per aiutare gli altri: torna la “Pedalata e pattinata per la vita” - CASIER (TREVISO) – Che si tratti di bicicletta o pattini, poco importa: ciò che conta davvero è partecipare, divertirsi e fare del bene. Venerdì 25 aprile, nel cuore del Trevigiano, si rinnova l’appun ...