BiblioLab a Carugate Lettura cultura e svago per i ragazzi delle medie

Taglio del nastro per Biblio-Lab, spazio dipere docenti all’interno e all’esterno della scuola media Baroni. C’è anche un bellissimo salotto all’aria aperta. Il progetto è nato dall’idea di unase, Sabrina de Rosa, e finanziato dal bilancio partecipato del Comune che mette sul piatto 70mila euro fra ambiente eper realizzare una proposta in arrivo dalla gente. Un’edizione di successo con 756 votanti ha laureato campionessa l’iniziativa che puntava sul recupero di una vecchia aula. E adesso funziona, fra le sue mura c’è chi studia, chi gioca, chi conversa. Nasce tutto dalla scelta dell’amministrazione di dare voce in capitolo ai cittadini su come spendere un pezzettorisorse municipali. "Una forma di democrazia diretta" che spinge la Giunta a tenere conto del punto di vista degli abitanti.