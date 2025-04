Ilnapolista.it - Berrettini si racconta: «Dopo tanti infortuni, lavoro sulla prevenzione. La mia routine tra pollo, riso e notti insonni»

In attesa di debuttare al Masters 1000 di Madrid, Matteoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Dalle sue qualità principali alla dieta e alla preparazione, passando per i peccati di gola che ogni tanto commette e a come ama trascorrere le vacanze: vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni.Le parole di Matteo«La mia altezza è una qualità importante in campo perché mi aiuta nel servizio, ho delle leve lunghe e quindi riesco a coprire meglio la rete, havantaggi, la leva è più lunga e quindi riesco a tirare abbastanza forte, però per altre cose mi limita un po’, come nella mobilità, a livello di anche, schiena, faccio un pochino di fatica, quindi c’è undietro le quinte con il mio preparatore, il mio fisioterapista per cercare di limitare tutti gli scompensi che vado a creare con uno sport che poi è soprattutto mono lato quasi, quindi non è semplicissimo, però credo che la mia altezza sia più una fortuna che una sfortuna», ha esordito il quasi 29enne romano.