Benito Mussolini non merita quel tributo

"Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un atto che oggi va fatto". A dirlo è Daniele Imola, colui che una ventina di anni fa si batté contro un'agguerrita sinistra, per riqualificare Villa Mussolini lasciandole il suo nome. E che oggi è favorevole alla cancellazione il nome del Duce dalla lista dei cittadini onorari.Imola, non appare un controsenso battersi per Villa Mussolini, e volere revocare la cittadinanza onoraria?"No. Credo che oggi ci sia la necessità di fissare principi definiti. Stiamo assistendo a movimenti lenti e sottotraccia, ma significativi che minano i principi di questo Paese. Ai tempi del dibattito sul recupero di Villa Mussolini, la situazione era ben diversa".Perché?"Non c'era questo clima nel Paese. Ricordo ancora quando portai sottobraccio Romano Mussolini nel giorno dell'inaugurazione della villa".

