Belluno uccide il figlio per vendicarsi della moglie È stata un’esecuzione

Belluno, ha ucciso il figlio primogenito Riccardo, 17 anni. Lo ha fatto dopo aver saputo che l’ex moglie, con la quale viveva da separato in casa, era andata a denunciarlo per maltrattamenti. Per punirla. Gaio ha accoltellato Riccardo, poi lo ha colpito alla testa con una pistola che si usa per uccidere gli animali. Infine si è ucciso puntando l’arma contro sé stesso.L’ex moglieL’ex moglie Miriam Tommasini litigava spesso con lui. A trovare i corpi è stata la seconda figlia, che ha 13 anni. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno Claudio Fabris, affiancato dalla collega Roberta Gallego. Il medico legale Antonello Cirnelli ha effettuato i primi accertamenti in attesa dell’autopsia. L’uomo aveva postato foto di moto e viaggi sui social. Leggi su Open.online Vladistav Gaio, 49enne disoccupato che abita a Lamon in provincia di, ha ucciso ilprimogenito Riccardo, 17 anni. Lo ha fatto dopo aver saputo che l’ex, con la quale viveva da separato in casa, era andata a denunciarlo per maltrattamenti. Per punirla. Gaio ha accoltellato Riccardo, poi lo ha colpito alla testa con una pistola che si usa perre gli animali. Infine si è ucciso puntando l’arma contro sé stesso.L’exL’exMiriam Tommasini litigava spesso con lui. A trovare i corpi èla seconda figlia, che ha 13 anni. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno Claudio Fabris, affiancato dalla collega Roberta Gallego. Il medico legale Antonello Cirnelli ha effettuato i primi accertamenti in attesa dell’autopsia. L’uomo aveva postato foto di moto e viaggi sui social.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Belluno, uccide il figlio per vendicarsi della moglie: «È stata un’esecuzione»; Omicidio-suicidio di Lamon, ha ammazzato il figlio per punire l'ex moglie: lei lo aveva appena denunciato; Lei lo lascia, lui per vendicarsi invia un loro video hot agli amici e al figlio 14enne dell'ex compagna: cond.

Riporta informazione.it: A Belluno padre uccide il figlio 17enne e poi si spara, l'ipotesi dei carabinieri sull'omicidio-suicidio - Tragedia familiare a Oltra, una piccola frazione del comune di Lamon in provincia di Belluno. Morti un padre di 50 anni di origine polacca e suo figlio 17enne. Si tratterebbe di un caso di omicidio-su ...

Da msn.com: La tragedia di Belluno: padre uccide il figlio di 17 anni e poi si spara - E’ successo nella frazione di Otra, comune di Lamon. A dare l’allarme i vicini di casa, indagano i carabinieri ...

Secondo ilsussidiario.net: Belluno: uccide il figlio 17enne e si suicida/ Dietro all’omicidio-suicidio una probabile lite familiare - Belluno, padre uccide il figlio 17enne prima di suicidarsi: tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio per ragioni non ancora chiarite ...