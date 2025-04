Bella ciao vietata al corteo del 25 aprile polemiche nel bergamasco

Ilgiornale.it - "Bella ciao" vietata al corteo del 25 aprile: polemiche nel bergamasco Leggi su Ilgiornale.it Scoppia il caso a Romano di Lombardia, ira dell'Anpi: "Non si può impedire ai cittadini di cantarla"

Da msn.com: "Bella ciao" vietata al corteo del 25 aprile: polemiche nel bergamasco - L'amministrazione del Comune bergamasco ha definito il dibattito su "Bella ciao" pretestuoso, ricordando che "il divieto di accompagnamento musicale, come dalla nota inviata alle associazioni, è solo ...

Scrive ansa.it: Un paese lombardo vieta di cantare 'Bella ciao' al corteo del 25 aprile - A Romano di Lombardia, nel Bergamasco, l'invito a 'svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza' per il lutto nazionale per la morte del Papa, si è tradotto nel ...

Si legge su tg24.sky.it: Romano di Lombardia, “Bella ciao” vietata al corteo del 25 aprile - Il presidente del consiglio comunale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, ha prescritto di non effettuare “brani musicali, inni e canti” per la Festa della Liberazione, rispondendo all'inv ...