Basket la Despar schianta Cento nello scontro diretto per il sesto posto

Dopo tre settimane dall’ultima gara ufficiale, è tempo di ritornare sul parquet per la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo. Al termine di una regular season dominata, i granata faranno il loro esordio nella fase promozione di campionato oggi al Pala Aeffe, con palla a due alle 19. Ospiti di serata i bolognesi della Vis Persiceto, qualificati come terzi nel girone A grazie alle tredici vittorie conquistate, tra cui la penultima contro la seconda della classe, Modena. 🔗sport.quotidiano.net

