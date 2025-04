Basilica San Pietro riaperta alle 7 chiusa solo per un ora e mezza

Basilica di San Pietro è stata riaperta alle 7 per consentire ai numerossissimi fedeli di rendere omaggio a Papa Francesco. La Basilica è rimasta aperta fino alle 5,30. Lo hanno riferito i media vaticani, anche attraverso i social. La Basilica di San Pietro è stata quindi chiusa solo per. Europa.today.it - Basilica San Pietro riaperta alle 7, chiusa solo per un'ora e mezza Leggi su Europa.today.it Ladi Sanè stata7 per consentire ai numerossissimi fedeli di rendere omaggio a Papa Francesco. Laè rimasta aperta fino5,30. Lo hanno riferito i media vaticani, anche attraverso i social. Ladi Sanè stata quindiper.

