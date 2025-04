Ilgiorno.it - Barricata della memoria eretta a Niguarda. Ciclovia di corso Sempione alle partigiane

Leggi su Ilgiorno.it

Legacoop Lombardia, in occasione dell’80° AnniversarioLiberazione dal nazifascismo, presenta la performance “Oltre la” dedicata alla Resistenza, di ieri, di oggi e di domani. Appuntamento oggi19 in via Majorana angolo via G. d’Anzi, al quartiere. A fare da palcoscenico ci sarà una, per ricordare quellanello stesso luogo nell’aprile del 1945, unasimbolica, quella di oggi, oltre cui guardare per continuare a costruire un mondo migliore, come recita lo slogan dell’Anno Internazionale delle Cooperative.Sempre oggi, il Comune intitolerà ladialladelle staffette. Milano ricorda così, nell’80°AnniversarioLiberazione dal nazifascismo, le tantissime donne appassionate e coraggiose che presero parte alla Resistenza.