Barcellona Inter semifinale trasmessa in chiaro sul NOVE Ecco la decisione UFFICIALE

Barcellona Inter, semifinale trasmessa in chiaro sul NOVE? Ecco la decisione UFFICIALE presa per il match di Champions LeagueArriva l’ufficialità della notizia, Barcellona Inter, semifinale d’andata della Uefa Champiosn League sarà visibile in diretta sul NOVE, in chiaro, grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros. Ecco la nota UFFICIALE:LA NOTA UFFICIALE «Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul NOVE la seminale d’andata di UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente in chiaro sul NOVE. il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul NOVE dalle ore 19. Internews24.com - Barcellona Inter, semifinale trasmessa in chiaro sul NOVE? Ecco la decisione UFFICIALE Leggi su Internews24.com insullapresa per il match di Champions LeagueArriva l’ufficialità della notizia,d’andata della Uefa Champiosn League sarà visibile in diretta sul, in, grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros.la nota:LA NOTA«Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sulla seminale d’andata di UEFA Champions League tra, resa disponibile inin Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 eccezionalmente insul. il prepartita di Prime Video sarà disponibile inanche suldalle ore 19.

