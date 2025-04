Barcellona Inter in chiaro andata e ritorno della semifinale di Champions visibile gratis

La semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00, sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove. L'annuncio è arrivato da Warner Bros. Discovery, che ha trovato un accordo con Prime Video, titolare dei diritti per la partita, per rendere il match accessibile anche ai non abbonati.La copertura della serata inizierà alle 19:30 direttamente dallo stadio Olimpico di Barcellona, con pre e post partita condotti in diretta. La telecronaca sarà affidata a due volti noti del calcio italiano: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.Anche il ritorno sarà visibile in chiaro su TV8Ma non è finita qui: anche il match di ritorno, in programma martedì 6 maggio a San Siro, sarà trasmesso gratuitamente su TV8.

