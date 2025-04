Bando per i giovani Ma il Comune non c’è

Comune dice ancora una volta no al futuro dei giovani". Sono le dichiarazioni demoralizzate del consigliere comunale Alice Amadori, esponente del gruppo di minoranza Futura, che chiede come mai l’Amministrazione abbia snobbato un Bando nazionale utile per i giovani e i loro progetti: "L’ennesima occasione persa – dice Amadori assieme alla collega Maria Francesca Crespini – che pesa come un macigno e di cui chiederemo spiegazioni durante il prossimo consiglio comunale con una interrogazione firmata da tutta la minoranza. Mentre numerosi comuni italiani si mobilitano per intercettare fondi dedicati ai giovani, il nostro ha scelto ancora una volta l’immobilismo e il silenzio. Il recente Bando ‘Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi immobili pubblici rivolti a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi’, promosso da ANCI, offriva la possibilità di valorizzare gli spazi pubblici inutilizzati, promuovere occupazione giovanile e imprenditorialità, sostenendo le realtà giovanili del nostro territorio. Ilrestodelcarlino.it - Bando per i giovani: "Ma il Comune non c’è" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Ildice ancora una volta no al futuro dei". Sono le dichiarazioni demoralizzate del consigliere comunale Alice Amadori, esponente del gruppo di minoranza Futura, che chiede come mai l’Amministrazione abbia snobbato unnazionale utile per ie i loro progetti: "L’ennesima occasione persa – dice Amadori assieme alla collega Maria Francesca Crespini – che pesa come un macigno e di cui chiederemo spiegazioni durante il prossimo consiglio comunale con una interrogazione firmata da tutta la minoranza. Mentre numerosi comuni italiani si mobilitano per intercettare fondi dedicati ai, il nostro ha scelto ancora una volta l’immobilismo e il silenzio. Il recente‘Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi immobili pubblici rivolti aunder 35 per la realizzazione di progetti innovativi’, promosso da ANCI, offriva la possibilità di valorizzare gli spazi pubblici inutilizzati, promuovere occupazionele e imprenditorialità, sostenendo le realtàli del nostro territorio.

