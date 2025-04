Banco BPM sul Ops Unicredit il CdA boccia offerta Corrispettivo inadeguato e troppi rischi per azionisti e governance

Banco BPM boccia l’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit per valore non equo e rischi elevati per azionisti, governance e strategia; le criticità su sinergie, sul ruolo futuro di Anima e le incertezze strategiche frenano l’operazione Banco BPM su Ilgiornaleditalia.it - Banco BPM sull'Ops Unicredit, il CdA boccia l'offerta: "Corrispettivo inadeguato e troppi rischi per azionisti e governance" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il consiglio di amministrazione diBPMl’pubblica di scambio lanciata daper valore non equo eelevati per azionisti, governance e strategia; le criticità su sinergie, sul ruolo futuro di Anima e le incertezze strategiche frenano l’operazioneBPM su

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Approfondimenti da altre fonti: Banco Bpm: l’ops Unicredit è totalmente inadeguata e ingiusta per gli azionisti; UniCredit, BPM, MPS e Mediobanca infiammano il risiko bancario italiano; Banco Bpm ribadisce contrarietà a Ops promossa da Unicredit; Banco BPM: OPS UniCredit non conveniente e corrispettivo non congruo; UniCredit: «Impossibile una decisione definitiva su BancoBpm».

Riporta milanofinanza.it: Banco Bpm: l’ops Unicredit è totalmente inadeguata e ingiusta per gli azionisti - A tre giorni dall’avvio dell’offerta di Orcel il cda attacca: la sostanziale assenza di un premio non è coerente con un'operazione di questa rilevanza. E ricorda i vincoli Golden Power ...

Si legge su msn.com: Banco Bpm ribadisce contrarietà a Ops promossa da Unicredit - Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato all'unanimità il 'comunicato dell'emittente' sull'Offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle sue azioni promossa da Unicredit ...

Secondo rainews.it: Risiko bancario, Bpm ribadisce la contrarietà alla OPS di Unicredit - Il Cda ha approvato all'unanimità il "comunicato dell'emittente": l’offerta pubblica di scambio è ritenuta “non conveniente e il corrispettivo non congruo" ...