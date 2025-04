Banco Bpm il cda ha respinto l’offerta pubblica di scambio di Unicredit

Banco Bpm ha respinto l’offerta pubblica di scambio di Unicredit. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo stesso. Il cda ha approvato all’unanimità il «comunicato dell’emittente» sull’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle sue azioni promossa da Unicredit. Ma nello stesso documento si legge che «a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da Unicredit il 2 aprile scorso e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei diversi elementi evidenziati più compiutamente nel Comunicato dell’emittente, ha ritenuto l’Ops non conveniente e il corrispettivo non congruo».Banco Bpm: «Offerta del tutto insoddisfacente»Nel comunicato del gruppo guidato da Giuseppe Castagna si legge che il corrispettivo previsto dall’offerta pubblica «è del tutto insoddisfacente per gli azionisti di Banco Bpm, non riconosce il reale valore delle azioni e penalizza gli azionisti rispetto agli azionisti di Unicredit». Lettera43.it - Banco Bpm, il cda ha respinto l’offerta pubblica di scambio di Unicredit Leggi su Lettera43.it Il Consiglio di amministrazione diBpm hadidi. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo stesso. Il cda ha approvato all’unanimità il «comunicato dell’emittente» suldivolontaria sulla totalità delle sue azioni promossa da. Ma nello stesso documento si legge che «a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offertato dail 2 aprile scorso e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei diversi elementi evidenziati più compiutamente nel Comunicato dell’emittente, ha ritenuto l’Ops non conveniente e il corrispettivo non congruo».Bpm: «Offerta del tutto insoddisfacente»Nel comunicato del gruppo guidato da Giuseppe Castagna si legge che il corrispettivo previsto dal«è del tutto insoddisfacente per gli azionisti diBpm, non riconosce il reale valore delle azioni e penalizza gli azionisti rispetto agli azionisti di».

