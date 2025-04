Thesocialpost.it - Banane tossiche, ecco cosa mangi davvero per “l’effetto boomerang”

Leggi su Thesocialpost.it

I pesticidi vietati in Europa continuano a finire nei nostri piatti. A lanciare l’allarme è Foodwatch, che in una recente indagine ha scoperto la presenza di oltre 140 pesticidi vietati dall’UE in frutta, spezie e altri alimenti venduti nei supermercati tedeschi. Tra i prodotti contaminati spiccano, mango, basilico e peperoncino, con dati che mettono seriamente in dubbio la sicurezza alimentare europea. L’indagine si basa su oltre 18.000 campioni analizzati grazie ai dati raccolti dalle autorità tedesche per il controllo alimentare. I risultati? Il 6% dei campioni contiene pesticidi vietati, con una particolare incidenza nelle, dove due su tre risultano contaminate. Molti di questi residui sono classificati come sostanze altamente, con effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente.