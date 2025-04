Bambini disabili senza fisiatra da gennaio appello dei genitori ma Asugi rassicura

fisiatra che ha in carico oltre un centinaio di Bambini con disabilità manca da gennaio, e un gruppo di 15 famiglie invia un accorato appello all'Asugi e alla Regione, lamentando "profondo disappunto e disagio". La fisiatra in questione è la dottoressa Cristina Rumer la cui assenza. Triesteprima.it - Bambini disabili senza fisiatra da gennaio: l'appello dei genitori, ma Asugi rassicura Leggi su Triesteprima.it TRIESTE - Unache ha in carico oltre un centinaio dicontà manca da, e un gruppo di 15 famiglie invia un accoratoall'e alla Regione, lamentando "profondo disappunto e disagio". Lain questione è la dottoressa Cristina Rumer la cui as

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti: Bambini disabili senza fisiatra da gennaio: l'appello dei genitori, ma Asugi rassicura; Bimbi disabili senza fisiatra: i genitori scrivono ad Asugi; Ad Asugi manca la fisiatra, casi dirottati al Burlo e al Gervasutta di Udine; Rovato, la realtà virtuale per una riabilitazione dei bambini più efficace; Il mondo della cura è «Serafico».

triesteprima.it scrive: Bambini disabili senza fisiatra da gennaio: l'appello dei genitori, ma Asugi rassicura - Un gruppo di famiglie invia una lettera ad Asugi, spiegando che questa assenza "ha bloccato tutte le attività di riabilitazione e assistenza in cui sono coinvolti i nostri figli. Unica indicazione è s ...

Da rainews.it: Ad Asugi manca la fisiatra, casi dirottati al Burlo e al Gervasutta di Udine - Disturbi del neurosviluppo, da mesi manca la figura centrale nel trattamento di situazioni patologiche gravi che interessano centinaia di bambini e ragazzi. L'allarme delle famiglie ...

Come scrive vanityfair.it: La disabilità spiegata ai più piccoli, Marina Cuollo: «Avrei davvero voluto che la me bambina incontrasse quella che sono diventata oggi» - Come si parla di disabilità ai bambini e alle bambine? Quali sono le parole e i modi giusto per farlo? Come si risponde alle loro domande spesso dirette e senza nessun filtro? La risposta a ...