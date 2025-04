AW LAB e adidas Originals tornano con una nuova edizione del contest Play With Music

adidas Originals tornano con una nuova edizione di Play With Music, il contest che mira a scoprire giovani artisti emergenti della scena Musicale italiana e spagnola. A rappresentare l’edizione nostrana saranno due figure chiave della nuova scena Musicale come Lil Jolie e Vale LP, scelte come ambassador ufficiali del contest, che con le loro storie, la loro voce e il loro stile ispireranno i partecipanti a raccontarsi senza alcun filtro attraverso la loro Musica.Courtesy of the brandCourtesy of the brandPartecipare è semplice. Dal 17 aprile al 5 giugno sarà possibile caricare la propria video performance su Music.aw-lab.com e candidarsi alla rosa dei finalisti. Una giuria si occuperà poi di selezionare 15 semifinalisti, 5 dei quali avranno l’occasione di esibirsi dal vivo il 28 giugno a Milano, 5 il 12 luglio a Napoli e infine altri 5 il 19 luglio a Barcellona. Leggi su Gqitalia.it Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno AW LAB econ unadi, ilche mira a scoprire giovani artisti emergenti della scenaale italiana e spagnola. A rappresentare l’nostrana saranno due figure chiave dellascenaale come Lil Jolie e Vale LP, scelte come ambassador ufficiali del, che con le loro storie, la loro voce e il loro stile ispireranno i partecipanti a raccontarsi senza alcun filtro attraverso la loroa.Courtesy of the brandCourtesy of the brandPartecipare è semplice. Dal 17 aprile al 5 giugno sarà possibile caricare la propria video performance su.aw-lab.com e candidarsi alla rosa dei finalisti. Una giuria si occuperà poi di selezionare 15 semifinalisti, 5 dei quali avranno l’occasione di esibirsi dal vivo il 28 giugno a Milano, 5 il 12 luglio a Napoli e infine altri 5 il 19 luglio a Barcellona.

