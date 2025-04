Avvelenata con il nitrito di sodio viene ricoverata insieme al marito e muore Lui si salva ma è accusato di omicidio

marito Vincenzo Profili, 89 anni. Europa.today.it - "Avvelenata con il nitrito di sodio": viene ricoverata insieme al marito e muore. Lui si salva, ma è accusato di omicidio Leggi su Europa.today.it Non un malore, ma un femminicidio compiuto sfruttando le conoscenze mediche del presunto assassino. Questo il sosspetto che c'è sulla morte di Daniela Chiorri, la donna di 81 anni deceduta nel maggio del 2023 in ospedale a Fabriano (Ancona). Sotto accusa c'è ilVincenzo Profili, 89 anni.

