Rimosso dall’incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo , dopo le sue frasi contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano , Aveva disposto «una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente», indagine che ha portato oggi. Feedpress.me - Aveva scritto sui social: "Francesco è un antipapa che si è impossessato della Chiesa". Rimosso dirigente di un Centro di Giustizia Minorile Leggi su Feedpress.me E’ statodall’incarico di'ad interim' delper ladell’Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo , dopo le sue frasi contro Papa. Martedì scorso il capo del Dipartimentoe di Comunità, Antonio Sangermano ,disposto «una indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al», indagine che ha portato oggi.

È ufficiale: Tiger Woods, leggenda del golf mondiale, e Vanessa Trump, ex nuora del presidente americano Donald Trump, sono una coppia. L’annuncio, tanto atteso dopo settimane di rumors, è arrivato direttamente dal campione attraverso un post su X e su Instagram, accompagnato da due scatti che lo ritraggono sorridente al fianco della sua nuova compagna. «L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco» ha scritto Woods, rompendo il suo proverbiale riserbo e chiedendo ai 6,4 ... 🔗iodonna.it

«In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso sul profilo social di LDA, l’artista Luca D’Alessio, figlio di Gigi. 🔗open.online

Francesco Minutillo, avvocato del Foro di Forlì-Cesena, è stato sospeso per 60 giorni: aveva scritto "negro" sul bordo del fascicolo, in sostituzione del nome di un imputato nigeriano coinvolto in un procedimento in cui il legale rappresentava due agenti feriti in servizio alla stazione di Faenza. 🔗fanpage.it

