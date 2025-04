Autismo una startup del Iit di Genova sta lavorando a un nuovo farmaco usando AI

startup dell'Istituto italiano di tecnologia Iama Therapeutics, che ha ricevuto un finanziamento da 15 milioni per continuare la ricerca Wired.it - Autismo, una startup dell'Iit di Genova sta lavorando a un nuovo farmaco usando l'AI Leggi su Wired.it Si chiama Iama-6 ed è sviluppato dalla'Istituto italiano di tecnologia Iama Therapeutics, che ha ricevuto un finanziamento da 15 milioni per continuare la ricerca

