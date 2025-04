Aumenti canoni Acer nuova protesta sotto Regione Campania chieste modifiche ma è fumata grigia

sotto la Regione Campania, nonostante la pioggia battente. E una fumata grigia, sulla vertenza degli Aumenti dei canoni d’affitto degli alloggi popolari. Una delegazione di Sila Federinquilini e di assegnatari è stata ricevuta a Palazzo Santa Lucia. “Vi chiediamo di aprire una trattativa” ha esordito Gaetano Oliva, segretario del sindacato. La richiesta è di un nuovo incontro, tra una decina di giorni. Obiettivo di Sila Federinquilini è discutere le proposte di modifica al regolamento Acer, entrato in vigore il 1 gennaio. E da mesi sono in corso manifestazioni di piazza.L’organizzazione sindacale invoca la revisione dei criteri di calcolo, per tenere conto del carovita. E inoltre la garanzia di investire i fondi nella manutenzione degli immobili. “Il cuore della protesta – spiega Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9 di Napoli – è la richiesta di una revisione della legge regionale e dei criteri di misura“. Anteprima24.it - Aumenti canoni Acer, nuova protesta sotto Regione Campania: chieste modifiche, ma è fumata grigia Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUn presidiola, nonostante la pioggia battente. E una, sulla vertenza deglideid’affitto degli alloggi popolari. Una delegazione di Sila Federinquilini e di assegnatari è stata ricevuta a Palazzo Santa Lucia. “Vi chiediamo di aprire una trattativa” ha esordito Gaetano Oliva, segretario del sindacato. La richiesta è di un nuovo incontro, tra una decina di giorni. Obiettivo di Sila Federinquilini è discutere le proposte di modifica al regolamento, entrato in vigore il 1 gennaio. E da mesi sono in corso manifestazioni di piazza.L’organizzazione sindacale invoca la revisione dei criteri di calcolo, per tenere conto del carovita. E inoltre la garanzia di investire i fondi nella manutenzione degli immobili. “Il cuore della– spiega Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9 di Napoli – è la richiesta di una revisione della legge regionale e dei criteri di misura“.

Su altri siti se ne discute

Alloggi popolari Pozzuoli. M5S: Il sindaco annuncia di essere riuscito ad ottenere dalla Regione un abbattimento degli aumenti, ma non ha ancora ufficializzato Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo regionale per la definizione dei canoni di locazione e tanti cittadini hanno ricevuto bollettini con aumenti anche del 200-300%. Errori di calcolo a parte, si tratta spesso di rincari fortemente impattanti visto che, nella maggioranza dei casi, la platea degli ... 🔗puntomagazine.it

Sabato 8 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 gli imprenditori agricoli aderenti al Comitato Spontaneo XXIII Dicembre, titolari di aziende insediate nel comprensorio Pontecorvo – Cassino, manifesteranno con i loro trattori davanti la sede del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di via Vico, a Cassino. “Questa ulteriore mobilitazione di protesta fa seguito alle altre promosse per denunciare l’adozione da parte del Consorzio della delibera che introduce una maggiorazione del 50% dei ruoli ... 🔗laspunta.it

Tempo di lettura: < 1 minuto “Inaccettabile la richiesta della Regione Campania: aumenti ai fitti degli ACER. Immobili in condizioni pessime, in perenne stato di abbandono e degrado che nelle periferie della città di Napoli vivono le stesse problematiche e esigenze degli ERP comunali. Come gruppo consiliare di Forza Italia Napoli abbiamo protocollato un ordine del giorno per chiedere al Comune di Napoli di attivare celermente un intermediazione con la Regione di De Luca, che vessa i ... 🔗anteprima24.it

Aumenti canoni Acer, nuova protesta sotto Regione Campania: chieste modifiche, ma è fumata grigia; Inquilini degli alloggi popolari in Comune. Canoni triplicati, siamo allo stremo; Salerno, aumenti dei canoni delle case popolari: 4 mila irregolari; Alloggi popolari, canoni di fitto insostenibili: esplode protesta inquilini salernitani - Salernonotizie.it. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pensioni, aumenti in arrivo dal 2026: tabelle e cifre per ogni fascia. Ecco le prime stime sulla rivalutazione - Pensioni - Portafoglio più gonfio dal 2026? Dal prossimo gennaio, gli assegni pensionistici torneranno a crescere, anche se l'incremento sarà piuttosto contenuto. Le prime stime contenute nel ... 🔗ilmessaggero.it

Pensioni, aumenti in arrivo dal 2026: tabelle e cifre per ogni fascia. Ecco le prime stime sulla rivalutazione - In definitiva, gli aumenti delle pensioni previsti per il 2026 saranno modesti, ma rappresentano comunque un segnale positivo. Il ritorno al sistema delle tre fasce assicura una maggiore equità ... 🔗ilmessaggero.it

POZZUOLI/ Alloggi popolari, Manzoni assicura «Riduzione dei canoni di affitto per Monterusciello» - POZZUOLI – Alla luce degli ingenti aumenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia pubblica e delle legittime proteste dei cittadini, l’amministrazione comunale di Pozzuoli, anche su ... 🔗cronacaflegrea.it