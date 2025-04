Attico svaligiato da ladri acrobati maxi colpo da 150mila euro

ladri acrobati nel centro di Roma. I banditi hanno puntato un attaico e si sono fatti strada attraverso i tetti degli edifici vicini. Poi hanno razziato di tutto, dalle borse griffate ai gioielli. Un colpo da 150mila euro messo a segno a poche ore dalla Pasqua. A individuare la banda i. Romatoday.it - Attico svaligiato da ladri acrobati: maxi colpo da 150mila euro Leggi su Romatoday.it nel centro di Roma. I banditi hanno puntato un attaico e si sono fatti strada attraverso i tetti degli edifici vicini. Poi hanno razziato di tutto, dalle borse griffate ai gioielli. Undamesso a segno a poche ore dalla Pasqua. A individuare la banda i.

