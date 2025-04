Attenzione quando andate in montagna altitudine neve e ghiaccio aumentano il rischio di melanoma I consigli dell’esperto per proteggersi dai raggi UV

melanoma non va mai in vacanza: in alta montagna il rischio di contrarre questo temibile tumore della pelle è elevato pure in inverno e in primavera, anche se si più coperti. L’altitudine e l’effetto specchio su neve e ghiacci potenziano i raggi solari e il rischio di melanoma.Radiazioni UV anche con il freddoEstate o inverno, i raggi ultravioletti (UV) non mollano mai la presa, nemmeno se il cielo è coperto. “Nelle giornate nuvolose o nebbiose, è comunque possibile scottarsi in quanto fino all’80% dei raggi UV riesce ad attraversare le nuvole o la nebbia”, avverte il Codice europeo contro il cancro. Ma mentre gli UVB, responsabili delle scottature solari, sono meno attivi con il tempo freddo e nuvoloso, di raggi UVA, capaci di penetrare fin negli strati cutanei più profondi, ce n’è tanti tutto l’anno. Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione quando andate in montagna: altitudine, neve e ghiaccio aumentano il rischio di melanoma”. I consigli dell’esperto per proteggersi dai raggi UV Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilnon va mai in vacanza: in altaildi contrarre questo temibile tumore della pelle è elevato pure in inverno e in primavera, anche se si più coperti. L’e l’effetto specchio sue ghiacci potenziano isolari e ildi.Radiazioni UV anche con il freddoEstate o inverno, iultravioletti (UV) non mollano mai la presa, nemmeno se il cielo è coperto. “Nelle giornate nuvolose o nebbiose, è comunque possibile scottarsi in quanto fino all’80% deiUV riesce ad attraversare le nuvole o la nebbia”, avverte il Codice europeo contro il cancro. Ma mentre gli UVB, responsabili delle scottature solari, sono meno attivi con il tempo freddo e nuvoloso, diUVA, capaci di penetrare fin negli strati cutanei più profondi, ce n’è tanti tutto l’anno.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Andate in montagna? Attenti alla pressione alta; Bambini in vacanza: al mare o in montagna? I consigli dei pediatri della Sip; Vacanza in montagna con i bambini: i consigli del pediatra per viverla al meglio e in piena sicurezza; Montagna, le norme da osservare per un avvicinamento in sicurezza; Vacanze in alta quota, maggiore attenzione per chi ha contratto il Covid. Intervista al prof. Parati.

Secondo msn.com: Montagna, il consiglio dei soccorritori: attenzione alla neve in quota, non facciamoci ingannare dal bel tempo - A mettere in guardia sono i soccorritori del Soccorso alpino: “Le belle giornate di primavera invitano ad andare in montagna ma attenzione, non facciamoci ingannare da prati e sentieri in un ...

Segnala espansionetv.it: Montagna, l’allerta del soccorso alpino: “Attenzione ai rischi del passaggio di stagione” - “E’ fondamentale prestare la massima attenzione quando si va in montagna – sottolineano gli esperti del soccorso alpino – In questo periodo di cambio stagione, nei versanti a nord, anche a quote non ...

Segnala sportoutdoor24.it: Vai in montagna col cane? Queste 3 precauzioni sono fondamentali - Fino a che altitudine si può andare in montagna col cane da compagnia? Se il cane è in buona salute e non è affetto da insufficienza cardio-circolatoria o polmonare può accompagnare il proprietario in ...