Attentato in Kashmir sale la tensione l’India espelle i pakistani dal 29 aprile Rischi per la stabilità della regione

sale la tensione tra India e Pakistan dopo l'attacco avvenuto martedì a Pahalgam, nel Kashmir – regione da anni contesta tra i due Paesi – nel quale sono morte 26 persone. Nuova Dehli accusa Islamabad di sostegno al terrorismo e oggi il ministero degli Esteri indiano ha affermato che tutti i cittadini pakistani in India devono lasciare il paese entro il 29 aprile, poiché tutti i visti saranno revocati a partire da domenica, consigliando inoltre ai cittadini indiani di non recarsi in Pakistan. Il ministro degli Esteri indiano, Vikram Misri, mercoledì sera ha annunciato che ad alcuni diplomatici pakistani è stato chiesto di lasciare Nuova Delhi e che alcuni diplomatici indiani sono stati richiamati dal Pakistan. Le missioni diplomatiche in entrambi i Paesi ridurranno il loro personale da 55 a 30 unità a partire dal 1° maggio e l'unico valico di frontiera terrestre funzionante tra i due Paesi sarà chiuso.

