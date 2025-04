attacco in un liceo uno studente ucciso e un altro grave

attacco è tragico: uno studente è morto e un altro è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale locale. Gli altri due ragazzi aggrediti avrebbero riportato ferite meno gravi.L’attacco è avvenuto nella mattinata di oggi, in uno dei corridoi dell’istituto, mentre le lezioni erano in corso. Il presunto aggressore, anch’egli studente del liceo, è stato fermato dalla polizia poco dopo l’aggressione. L’arma del delitto – un coltello da cucina, secondo fonti investigative – sarebbe stata ritrovata successivamente nella sua abitazione, ma le autorità mantengono ancora il massimo riserbo sui dettagli, anche per tutelare le famiglie coinvolte.Allarme sicurezza e comunità scolastica sconvoltaIl fatto è accaduto a Nantes, nella Loira. Thesocialpost.it - attacco in un liceo: uno studente ucciso e un altro grave Leggi su Thesocialpost.it Gravissimo episodio di violenza scolastica: un giovane armato di coltello ha aggredito quattro studenti. Il bilancio dell’è tragico: unoè morto e unè stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale locale. Gli altri due ragazzi aggrediti avrebbero riportato ferite meno gravi.L’è avvenuto nella mattinata di oggi, in uno dei corridoi dell’istituto, mentre le lezioni erano in corso. Il presunto aggressore, anch’eglidel, è stato fermato dalla polizia poco dopo l’aggressione. L’arma del delitto – un coltello da cucina, secondo fonti investigative – sarebbe stata ritrovata successivamente nella sua abitazione, ma le autorità mantengono ancora il massimo riserbo sui dettagli, anche per tutelare le famiglie coinvolte.Allarme sicurezza e comunità scolastica sconvoltaIl fatto è accaduto a Nantes, nella Loira.

