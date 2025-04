Attacco con coltello in un liceo in Francia un morto e tre feriti Arrestato studente 15enne

15enne è stato Arrestato dopo aver accoltellato quattro compagni nel liceo Notre-Dame-de-Toutes-Aides, a Nantes, in Francia. Secondo le autorità, l’Attacco è avvenuto durante la pausa pranzo, lasciando un morto e tre feriti. L’aggressore, descritto da alcuni studenti come "un ragazzo riservato", è stato bloccato da un insegnante prima dell’arrivo della polizia.L'articolo Attacco con coltello in un liceo in Francia: un morto e tre feriti. Arrestato studente 15enne . Leggi su Orizzontescuola.it Unè statodopo aver accoltellato quattro compagni nelNotre-Dame-de-Toutes-Aides, a Nantes, in. Secondo le autorità, l’è avvenuto durante la pausa pranzo, lasciando une tre. L’aggressore, descritto da alcuni studenti come "un ragazzo riservato", è stato bloccato da un insegnante prima dell’arrivo della polizia.L'articoloconin unin: une tre

