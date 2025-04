ATP Madrid Arnaldi in cerca del successo scaccia crisi Giornata molto ‘italiana’ in Spagna

Madrid e i riflessi azzurri saranno piuttosto intensi. Tanti tennisti nostrani impegnati quest’oggi, in cerca di vittorie e di soddisfazioni, ma non sarà affatto semplice, in considerazione del livello di difficoltà.Sul campo Arantxa Sanchez Lorenzo Sonego spera di ritrovare le sensazioni degli Australian Open, affrontando una sua vecchia conoscenza come il serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio è di 3-2 in favore del torinese, che però ha perso l’unico match disputato sulla terra rossa, ovvero a Rio de Janeiro (Brasile) nel 2022. Certo, la terra madrilena è molto particolare e forse potrebbe venire più incontro alle caratteristiche di Sonny.Sul campo 6 Matteo Arnaldi spera di ritrovare la retta via. Un periodo complicato per il giocatore allenato da Alessandro Petrone: sconfitte dolorose al primo turno e la difficoltà di esprimere un tennis percentuale, in un gioco fatto di troppi rischi. Oasport.it - ATP Madrid, Arnaldi in cerca del successo scaccia-crisi. Giornata molto ‘italiana’ in Spagna Leggi su Oasport.it Un nuovo giorno ha inizio alla Caja Magica die i riflessi azzurri saranno piuttosto intensi. Tanti tennisti nostrani impegnati quest’oggi, indi vittorie e di soddisfazioni, ma non sarà affatto semplice, in considerazione del livello di difficoltà.Sul campo Arantxa Sanchez Lorenzo Sonego spera di ritrovare le sensazioni degli Australian Open, affrontando una sua vecchia conoscenza come il serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio è di 3-2 in favore del torinese, che però ha perso l’unico match disputato sulla terra rossa, ovvero a Rio de Janeiro (Brasile) nel 2022. Certo, la terra madrilena èparticolare e forse potrebbe venire più incontro alle caratteristiche di Sonny.Sul campo 6 Matteospera di ritrovare la retta via. Un periodo complicato per il giocatore allenato da Alessandro Petrone: sconfitte dolorose al primo turno e la difficoltà di esprimere un tennis percentuale, in un gioco fatto di troppi rischi.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Arnaldi-Coric, ATP Madrid in diretta: il ligure cerca la vittoria scaccia-crisi contro il redivivo croato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo ARNALDI e il redivivo croato Borna Coric.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo ARNALDI e il redivivo croato Borna Coric. Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato.

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno

Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti.

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Masters 1000 Madrid, otto azzurri in tabellone: Bellucci e Arnaldi verso Djokovic; Sorteggio: Arnaldi vede Djokovic, Cinà esordirà con un'altra wild card; Atp Barcellona, il tabellone: Musetti e Arnaldi al via; Arnaldi-Medvedev oggi, Atp Madrid 2024: dove vederla in diretta; Il tabellone ATP e WTA del Madrid Open 2024 e WTA: Con chi giocano Sinner, Musetti, Arnaldi e Paolini · Tennis.

Da oasport.it: ATP Madrid, Arnaldi in cerca del successo scaccia-crisi. Giornata molto ‘italiana’ in Spagna - Un nuovo giorno ha inizio alla Caja Magica di Madrid e i riflessi azzurri saranno piuttosto intensi. Tanti tennisti nostrani impegnati quest'oggi, in ...

Scrive oasport.it: LIVE Arnaldi-Coric, ATP Madrid in diretta: il ligure cerca la vittoria scaccia-crisi contro il redivivo croato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di ...

Scrive eurosport.it: Sorteggio Masters 1000 Madrid: Arnaldi "vede" Djokovic, Cinà esordirà con un'altra wild card, Musetti e Berrettini dalla parte di Alcaraz - MASTERS MADRID - Sorteggiato il tabellone del secondo 1000 sul rosso, l'ultimo senza Sinner: otto gli azzurri al via. Musetti e Berrettini partiranno dal second ...