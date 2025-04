ATP Madrid 2025 esordio convincente di Lorenzo Sonego Battuto Kecmanovic in due set

Lorenzo Sonego ritrova la vittoria nel circuito ATP e lo fa nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. Il piemontese ottiene un bel successo contro il serbo Miomir Kecmanovic, superando il numero 47 del mondo in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Con questa vittoria Sonego si è garantito la sfida con l'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei e semifinalista a Montecarlo.Una buonissima prestazione da parte del tennista piemontese, che ha sfruttato molto la prima di servizio (74% di punti vinti con questo colpo). I numeri parlano di una partita abbastanza comandata dall'azzurro, che ha concluso con 39 vincenti contro gli 11 dell'avversario, ma anche con 45 errori non forzati rispetto ai 25 del serbo.Sonego si trova subito a difendere una palla break, ma l'annulla con un'ottima prima centrale.

