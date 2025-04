Atp Madrid 2025 Alcaraz salta il torneo per infortunio

Alcaraz non giocherà il torneo Atp di Madrid 2025. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo che ha visto oggi, giovedì 24 aprile, l’inizio del tabellone principale. Lo spagnolo è costretto a dare forfait a causa di un infortunio all’adduttore destro.I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato. Lapresse.it - Atp Madrid 2025, Alcaraz salta il torneo per infortunio Leggi su Lapresse.it Carlosnon giocherà ilAtp di. Il tennista murciano non potrà partecipare alche ha visto oggi, giovedì 24 aprile, l’inizio del tabellone principale. Lo spagnolo è costretto a dare forfait a causa di unall’adduttore destro.I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l’aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato.

