Atletica Italia verso le World Relays spiccano tre assenze di lusso Tortu leader con due campioni olimpici

World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. La rassegna iridata di specialità metterà in palio quattordici pass per i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) in ciascuna prova. L’Italia cercherà di essere grande protagonista in terra asiatica e si preparerà per l’appuntamento con un raduno in programma al Paolo Rosi di Roma dal 1° al 6 maggio.Alla luce delle valutazioni che saranno effettuate nel corso del raduno, sarà definita l’effettiva composizione della squadra che volerà in Cina nella serata del 6 maggio. spiccano delle assenze di lusso: Zaynab Dosso, oro europeo e argento mondiale sui 60 metri, non figura nella lista della 4×100, dove invece emergono Dalia Kaddari, Arianna De Masi e Alice Pagliarini insieme ad Alessia Pavese, Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Gaya Bertello. Oasport.it - Atletica, Italia verso le World Relays: spiccano tre assenze di lusso, Tortu leader con due campioni olimpici Leggi su Oasport.it Si avvicinano a grandi passi le, i ribattezzati Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. La rassegna iridata di specialità metterà in palio quattordici pass per i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) in ciascuna prova. L’cercherà di essere grande protagonista in terra asiatica e si preparerà per l’appuntamento con un raduno in programma al Paolo Rosi di Roma dal 1° al 6 maggio.Alla luce delle valutazioni che saranno effettuate nel corso del raduno, sarà definita l’effettiva composizione della squadra che volerà in Cina nella serata del 6 maggio.delledi: Zaynab Dosso, oro europeo e argento mondiale sui 60 metri, non figura nella lista della 4×100, dove invece emergono Dalia Kaddari, Arianna De Masi e Alice Pagliarini insieme ad Alessia Pavese, Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Gaya Bertello.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Madrid: azzurri verso gli Euroindoor; Mattia Furlani miglior giovane dell'anno per World Athletics: vince il Men's Rising Star Award 2024 · Atletica; Bruni 4,70, nessuna così in alto nelle indoor; Mondiali Staffette 2024 alle Bahamas: gare, orari italiani, rivali Italia e dove vedere le gare in diretta · World Relays Atletica; Sky Sport, 9 tappe del World Indoor Tour.

oasport.it scrive: Atletica, tre italiani detengono il mondiale stagionale! La situazione verso la stagione all’aperto - La stagione della grande atletica all’aperto è ormai alle porte ed entrerà pienamente nel vivo tra fine aprile e inizio maggio, con i primi appuntamenti di Diamond League e le World Relays.

Lo riporta msn.com: Mondiali di atletica: la maratona italiana svela le 3 sue frecce - A Tokyo manca ancora qualche mese, ma l'Italia ha già deciso a chi affidarsi per la maratona maschile: ecco i 3 convocati ...

Secondo olympics.com: Atletica a Parigi 2024, gli italiani e le italiane allo Stade de France l'8 agosto: programma e come vedere le gare in diretta - Lo scopriremo giovedì 8 agosto, allo Stade de France di Parigi, dove lo spettacolo dell'atletica a Parigi 2024 vedrà come protagonisti due giovani speranze dell'Italia. Nel salto in lungo, è tempo di ...