Atalanta cresce l’ottimismo per Djimsiti nel mirino il rientro domenica col Lecce

domenica 27 per la scomparsa del fisioterapista salentino Graziano Fiorita Ecodibergamo.it - Atalanta, cresce l’ottimismo per Djimsiti: nel mirino il rientro domenica col Lecce Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Giovedì 24 aprile il difensore si è allenato individualmente sul campo e potrebbe essere convocato per la gara al Gewiss, posticipata a27 per la scomparsa del fisioterapista salentino Graziano Fiorita

La preziosissima vittoria contro il Bologna, la prima al Gewiss in campionato nel 2025, ha rilanciato in maniera vigorosa le quotazioni dell’Atalanta in zona Champions League. La Dea, infatti, ha consolidato il terzo posto in classifica mettendo quattro lunghezze di margine tra sé e il quinto posto, occupato proprio dagli emiliani. Gli esami, però, non sono certo finiti. Nel giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) i nerazzurri sono attesi ad un altro test dall’alto coefficiente di difficoltà: a ... 🔗bergamonews.it

